وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه جرى "تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا في الوقت ذاته إلى 7 حالات وفاة.

وذكر المتحدث أنه جرى تسجيل 71 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1417 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.