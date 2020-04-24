وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الخميس، إنه "تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة صباحا في 9 ولايات، منها الجزائر العاصمة، بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة صباحا.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات، حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن "يتوخوا الحذر"، قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقاءها سيتوقف على تطور الموقف.

وسجلت الجزائر حتى الآن 3007 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منها 407 وتعافى 1355.