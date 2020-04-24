واستقبل مطار مرسى علم الدولي، الخميس، رحلتي "مصر للطيران" قادمتين من المغرب وهولندا، بعدما استقبل رحلة قادمة من البحرين، حسبما كشف مراسل "سكاي نيوز عربية".

وكان على متن الرحلة الأولى القادمة من المغرب 216 راكبا، مقابل 148 راكبا على طائرة هولندا ومثلهم من البحرين، وجميعهم من المصريين العالقين في البلدين.

وخضع المصريون القادمون إلى إجراءات العزل لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث جهزت السلطات مقرا للحجر الصحي في مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.

وتسير وزارة الطيران المدني في مصر نحو 22 رحلة طيران استثنائية حتى نهاية شهر أبريل الجاري، لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية.

وكانت مصر علقت حركة الطيران الاعتيادية من وإلى المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، بسبب أزمة الوباء العالمي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر للسماح بعودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم، ورحلات العلاج في الخارج، والرحلات الداخلية.