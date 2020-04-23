وأوضح، خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الحظر سيصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا، عوضا عن السادسة مساءً إلى السادسة صباحا.

وقال الرئيس التونسي إنه سيكون هناك تخفيف من حظر التجوال والحجر الصحي العام طالما هناك انضباط من المواطنين، وكلما تقلصت أعداد الإصابات وتراجعت أرقام الوفيات وتحسن الوضع الوبائي.

وأضاف "مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على الحياة وعلى الأنفس. ولذلك فإن الحفاظ على النفس وعلى الصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة، ولا يجب الاستماع سوى إلى المختصين الصادقين".

وسجلت تونس 909 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات من جراء الوباء إلى 38 وتعافى 190 مصابا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده، ستبدأ الانتقال من الحجر الصحي العام إلى الحجر الصحي الموجه بداية من 4 مايو المقبل.

ويعتبر الحجر الصحي الموجه حسب الفخفاخ تخفيفا للحجر العام بشكل تدريجي وضمن قطاعات.

وترتبط معايير الانفتاح بالجهات الأقل تفشيا لفيروس كورونا، إلى الأكثر تفشيا، ويتم فتحها وفق هذا المعيار.