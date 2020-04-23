وقالت المحكمة العليا في السعودية: "تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

كما ذكرت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وكذلك قالت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية إن اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت أول أيام رمضان في الجزائر يوم الجمعة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدا المتمم لشعبان، ليوافق السبت غرة شهر الصيام.

وفي السودان، قال مجمع الفقه الإسلامي، مساء الخميس، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان بصريا وبالأجهزة البصرية، وبذلك يكون يوم غد الجمعة، المتمم لشعبان، والسبت غرة رمضان.

وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان وليبيا والبحرين، الأربعاء، أن الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.