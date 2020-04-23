وسيستمر السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك السماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاته بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وشددت وزراة الصحة الإماراتية وهيئة الطوارئ والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "مترين" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وناشدت وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث أفراد المجتمع الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت الجمهور التقيد بكافة الإجراءات المتبعة ذات الصلة، وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة، والأخذ بعين الاعتبار الإرشادات والنصائح الطبية.

كما أكدت على ضرورة تجنب التجمعات العامة، والزيارات العائلية، وولائم الإفطار الجماعية، خلال شهر رمضان المبارك، لضمان صحة وسلامة الجميع.

وحثت السلطات الجميع على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، والحرص على التقيد بكافة إجراءات الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجرائها أكثر من 29 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وسجلت الإمارات اليوم 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8756 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورصدت الوزارة أربع حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1637.