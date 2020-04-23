وأكد مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات مرض كوفيد-19، أنه مع نهاية شهر رمضان ستتخذ الحكومة إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، مضيفا أنه "على البشرية التعايش مع فيروس كورونا".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في ظل انتشار فيروس كورونا، أوضح مدبولي: "حرصنا على إحداث توازن بين سلامة المواطن وتقليل خسائر الاقتصاد المصري"، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر ساهم في تخفيف تداعيات المرض.

وتوقع رئيس الوزراء المصري زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى أن هناك احتياطي كبير من مستشفيات الجيش والشرطة لدعم المستشفيات العامة إذا لزم الأمر.

وأشار مدبولي إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها يتطلب الحرص على بعض الإجراءات الوقائية.

وأغلقت السلطات المصرية المدارس ودور العبادة، وفرضت حظر تجول ليليا منذ أن رصدت أول تفش لفيروس كورونا، الشهر الماضي.

وفي أحدث بيان صادر من وزارة الصحة والسكان، فإن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة".

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المصريين إلى الالتزام بإرشادات الصحة العامة، في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لاستقبال شهر رمضان يوم الجمعة.

وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون: "من فضلكم انتبهوا معنا، وساعدونا أكثر فيما يتعلق بثقافة التباعد الجسدي، والتطهير، والبعد عن التجمعات بالشكل الذي نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيرها".

وأضاف قائلا: "إذا تطور الأمر سنقر إجراءات صعبة وقاسية مقارنة بالمتبع الآن".