وانطلقت، الثلاثاء، الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في دول عدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت بدايتها لمصريين عالقين في لبنان.

وتأتي هذه الرحلات في إطار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على إعاده المصريين العالقين بشتى دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

وكانت مصادر بالطيران المدني قالت إن هناك رحلتين مقررتين، الأربعاء، إحدهما إلى العاصمة السعودية الرياض، والثانية إلى ثلاث دول هي: المجر واليونان وصربيا.

وستقلع الطائرة من مطار بلغراد بعد أن يتم تجميع ركاب من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تقلع 3 رحلات، الخميس، حيث ستحط الأولى في الدار البيضاء بالمغرب، والثانية في أمستردام بهولندا، والثالثة في الجزائر وإسبانيا، فيما تنطلق الجمعة رحلة إلى بانكوك في تايلاند.

وفي 28 من أبريل الجاري ستنطلق رحلة إلى البحرين، لإعادة مصريين عالقين هناك.

وقالت المصادر إن جميع القادمين على متن الرحلات القادمة من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت المصادر أن هناك تنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر، وتسهيل مهمة عودتهم .

وكانت سلطة الطيران المدنى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

وتنظم وزارة الطيران المدنى المصرية حتى نهاية أبريل الجاري نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية.