وبينما استطلعت بعض الدول العربية والإسلامية، الأربعاء، هلال شهر رمضان، يتحرى البعض الآخر الهلال الخميس.

وكانت كل من مصر والبحرين ولبنان أكدت تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب اليوم الموافق 29 شعبان لسنة 1441 هجريا.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت دار الإفتاء المصرية إن "الرؤية الشرعية للهلال أظهرت أنه بعد غد الجمعة أول أيام شهر رمضان".

وأعلن شوقي علام مفتى مصر، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن "بعد غد الجمعة الموافق 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المعظم، وأن غدا الخميس الموافق 23 أبريل هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1441هـ".

بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا عن تحري رؤية هلال الشهر غدا (الخميس) بعد صلاة المغرب.

كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولدّت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.