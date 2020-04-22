وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن لجنة تحري هلال شهر رمضان ستجتمع عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

وأشارت "وام" إلى أن على لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.