ومرسى علم مدينة ساحلية على البحر الأحمر وتم تخصيصها لعزل للمصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المصرية تسيير رحلات طيران استثنائية بدءا من الثلاثاء، 21 أبريل وحتى نهاية الشهر، بواقع نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية.

ويأتي ذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومنذ 19 مارس الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني في مصر عن توقف حركة الطيران سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.