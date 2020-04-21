وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 1147 إصابة جديدة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في المملكة حتى الآن إلى 11 ألفا و631.

ويوم الأحد، دعت هيئة كبار العلماء في السعودية، جميع المسلمين في مختلف البلاد إلى "الاستعداد لقدوم شهر رمضان مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند أداء العبادات بأنواعها".

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توصي المسلمين بوجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.

كذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على "تويتر" أن المملكة مددت، الاثنين، تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.