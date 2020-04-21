وقالت مصادر بالمطار إن الرحلة العراقية رقم 102 غادرت مطار القاهرة، وعلى متنها 285 مواطنا عراقيا من المتواجدين في مصر.

وتم إنهاء إجراءات كافة الركاب المغادرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بالتنسيق بين السفارة العراقية بالقاهرة ووزارة الطيران المدني المصرية.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي المطار تعاملوا مع الطائرة، التي وصلت بدون ركاب، وتم تجهيزها بعد أن جرى تعقيمها طبقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الطيران لمكافحة انتشار الفيروس.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادمة أو المغادرة من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

وتم استثناء عدة حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.