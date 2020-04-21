وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس: "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وتابع: "وفقا للإجراءات الاحترازية تقرر تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأكد السديس أن "رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم".

وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين إلى أن "إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين الشريفين، وهناك مقترح لاختصارها إلى 5 تسليمات".

وأضاف أن "دعاء القنوات سيكون مختصرا ومركزا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء".

وشدد السديس على أنه جرى تفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات.

وأوضح أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أوضاع المسجد الحرام والمسجد النبوي أولا بأولا كما يراقبان الإجراءات الاحترازية فيهما.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، 19 مارس الماضي، تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.