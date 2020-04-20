ووفق ما ذكر موقع "ريسرش سنايبرز" الباكستاني، فإن الطلب جاء خلال محادثة هاتفية جمعت بين مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون الباكستانيين في الخارج، ذو الفقار عباس بخاري، وأحد المسؤولين بإدارة الموارد البشرية في قطر.

وحث بخاري الشركات القطرية على تسوية جميع مستحقات العمال الباكستانيين المسرحين، مشددا على ضرورة تزويدهم بتذاكر الطيران للعودة إلى ديارهم.

كما طلب بخاري من الحكومة القطرية توفير كل الدعم لجميع الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.

وقبل أيام قليلة، كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت "نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى بلدانهم".

ودعت المنظمة "السلطات القطرية إلى تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك".