وتأتي هذه الرحلات إطار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على إعاده المصريين العالقين بشتى دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

وكان النقاب كشف في وقت سابق أن أولى الرحلات الاستثنائية ستنطلق إلى بيروت، الثلاثاء، حيث ستعيد مصريين عالقين في لبنان.

وأوضحت مصادر الطيران المدني أن هناك رحلتين مقررتين، الأربعاء، إحدهما إلى العاصمة السعودية الرياض، والثانية إلى ثلاث دول هي: المجر واليونان وصربيا.

وستقلع الطائرة من مطار بلغراد بعد أن يتم تجميع ركاب من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تقلع 3 رحلات، الخميس، حيث ستحط الأولى في الدار البيضاء بالمغرب، والثانية في أمستردام بهولندا، والثالثة في الجزائر وإسبانيا، فيما تنطلق الجمعة رحلة إلى بانكوك في تايلاند

وفي 28 من أبريل الجاري ستنطلق رحلة إلى مملكة البحرين، لإعادة مصريين عالقين هناك.

وقالت المصادر إن جميع القادمين على متن الرحلات القادمة من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت المصادر هناك تنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم .

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات "الشارتر" لتتم عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية في مصر.

وكانت مصر نظمت خلال الأسابيع الأخيرة رحلات خاصة من أجل إعادة المئات من مواطنيها العالقين في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا.