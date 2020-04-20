وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199.

وبدأت قصة المرتزقة السوريين في الظهور بليبيا قبل عدة أشهر، بعدما دفع بهم إلى هناك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل القتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، عبر رحلات جوية غير مسجلة.

ويقول المرصد السوري إن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه".

ونقل عن مصادره قولها إن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

من جانبها، تواصل تركيا، بحسب المرصد السوري، نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.

وقال المرصد السوري إنه رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

وبذلك، ترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100.