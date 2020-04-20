ويواجه السودان نقصا يقدر بنحو 70 في المئة في التمويل اللازم لتوفير الأجهزة والمعينات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي جائحة الكورونا، لكن وزير الصحة، أكرم علي التوم، أشار إلى جهود تبذل مع الجهات المعنية وبعض المنظمات الدولية لسد الفجوة.

وقال الوزير السوداني إن الكوادر الطبية تعمل بمستوى عال من المسؤولية، في ظل هذه الظروف الصعبة.

وتشكل معدلات الفقر المرتفعة التي تقدر بـ 50 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 39 مليون نسمة واعتماد أكثر من 70 في المئة من السكان على الأعمال اليومية أو الهامشية معضلة كبيرة بالنسبة للسلطات الحكومية ذات الصلة بالتصدي للجائحة.

ويأتي هذا فيما انتقد مسؤولون حكوميون عدم التزام البعض بالتوجيهات الصحية وقرار الإغلاق الشامل في ولاية الخرطوم.

وأوضح فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، أن استجابة المواطنين لإجراءات الحظر كانت جيدة في بعض المناطق، مقابل عدم الالتزام في مناطق أخرى.

وأشار صالح إلى أن الحركة بين مدن العاصمة الخرطوم شهدت تساهلا على الجسور، حيث التبس الأمر بالنسبة للبعض بشأن طبيعة الحظر الشامل، فاعتبروا أن ساعات السماح بشراء الاحتياجات اليومية صباحًا، مناسبة للتنقل بين الأحياء.

وانتقد الوزير السوداني سلوك بعض أئمة المساجد الذين واصلوا صلاة الجماعة رغم وقفها، مطالبا إياهم بالتقيد الكامل بالإجراءات المعلنة ومن بينها وقف صلاة الجماعة بالمساجد إبان فترة الإغلاق المحددة بثلاثة أسابيع.

وفي ذات السياق طالب نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات بالمساجد أو غيرها، والالتزام بفتوى إغلاق المساجد خلال المدة التي حددتها وزارة الصحة لمواجهة تفشي كورونا.

وبالتوازي مع الجهود الرسمية تنشط العديد من المنظمات والمجموعات الشبابية إضافة إلى شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في إطلاق مبادرات للمساعدة في سد النقص، خصوصا فيما يتعلق بالألبسة الواقية للكوادر الطبية والمعقمات وأجهزة التنفس، وغيرها من الاحتياجات الضرورية.