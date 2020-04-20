ووفقا لما نشرته على حسابها على "فيسبوك" فقد أعلنت مجموعة "بل إيجيبت" المالكة لمصنع وعلامة "لا فاش كي ري" للأجبان في مصر، أن الفحوص التي أجريت للعاملين بالمصنع، بمعرفة وزارة الصحة، قد أثبتت إصابة 12 عاملًا بفيروس كورونا المستجد.

وقد اتبع ذلك اتخاذ إجراء احترازي ووقائي من الشركة بـالعزل الصحي لجميع العاملين بالمصنع، وعددهم 1500 عامل، لمدة 14 يومًا كإجازة مدفوعة الأجر، كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء.

وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، أنه قد تم الاشتباه في وجود إصابات بين العاملين بالمصنع، بسبب الإجراءات الصحية الاستباقية الصارمة التي اتبعتها الشركة لمواجهة الجائحة"، حيث تم عزل المُشتبه في إصابتهم وإبلاغ وزارة الصحة، لتقوم بدورها بأخذ مسحات منهم فتأكد إصابة 12 عاملا بالفيروس، وعليه جاء قرار إخضاع باقي العاملين للعزل الطبي.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إن البلاد سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 15 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن حصيلة يوم السبت.

وأكد بيان للوزارة "ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي".

وقالت الصحة إن مصر سجلت 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و15 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1001 حالة.

وانخفضت الحالات في مصر عن يوم السبت، بواقع 76 حالة، حيث كانت مصر قد سجلت 188 حالة إصابة جديدة السبت، كما سجلت 19 حالة وفاة.