وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة التونسية تنوي بعد ذلك الانتقال إلى "الحجر الصحي الموجّه".

وقال الفخفاخ إن حظر التجول في رمضان سيصبح من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بدلا من التوقيت الحالي من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وأكدت تونس تسجيل 866 حالة إصابة بالفيروس و37 حالة وفاة بسببه، وفرضت إغلاقا عاما منذ 20 مارس الماضي.

ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي، الذي يسهم بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.