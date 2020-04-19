وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 170 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 2855.

وأضاف "كما جرى تسجيل 4 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 141".

وأفاد آيت الطالب كذلك بشفاء 5 مصابين بـ"كوفيد-19"، مما يجعل إجمالي المتعافين يصل إلى 327.

وفرضت أزمة كورونا على سلطات المغرب تطبيق إجراءات مشددة في مسعى لوقف تفشي الفيروس، من بينها إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة في البلاد.

كما تقرر إغلاق جميع مساجد المملكة، إضافة إلى المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه.

ويوم أمس السبت، أعلنت السطلات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى تنتهي في 20 مايو المقبل، في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.