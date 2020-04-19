وقال وزير الإعلام، أمجد العضايلة، عن إغلاق وعزل حافظات الكرك ومعان والطفيلة، ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل، للبدء بتخفيف إجراءات الحظر في هذه المحافظات.

ويأتي الإجراء بعد تجربة عزل محافظة العقبة، التي تم عزلها عن بقية محافظات الأردن، الأسبوع الماضي، حيث منع الخروج منها أو الدخول إليها إلا بتصاريح خاصة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر في المدينة، والسماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل وفق ضوابط صارمة، مع الاستمرار في تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والمقاهي .

وقال العضايلة إنه سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربعة بحزم، والعودة إلى الوضع السابق.

وسجل الأردن 4 حالات إصابة جديدة في البلاد، الأحد.