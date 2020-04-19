وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن إحدى المصابات تبلغ من العمر (45 عاما) من قرية شقبا قرب رام الله، وأصيبت بالعدوى من زوجها الذي يعمل داخل إسرائيل، حيث يتفشى الفيروس هناك.

وفي قرية كفر عقب شمال القدس، أصيبت أم وبناتها الأربع بفيروس كورونا من جراء عدوى نقلها لهن والدهن الذي يعمل أيضا داخل إسرائيل.

أما الإصابة الأخيرة فكانت لرجل في الأربعينيات من عمره في محافظة طولكم شمالي الضفة الغربية.

ومع هذه الأرقام الجديدة، يبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في الأراضي الفلسطينية 431، موزعة على النحو التالي: 307 في الضفة الغربية، و 13 في قطاع غزة، و111 في القدس المحتلة. وتعافى من هؤلاء 71 حالة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا منذا نتشار الوباء فيها، منذ مارس الماضي.

وكانت الحكومة الفلسطينية مددت في مطلع أبريل الجاري حالة الطوارئ لمدة 30 يوما إضافية لمواجهة تفشي الفيروس.

وتشمل إجراءات الطوارئ تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات وتقييد الحركة بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء، ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع استقبال الوفود السياحية الأجنبية.