و ظهرت حتى الآن سبع حالات في موريتانيا، تم شفاء ست منها ووفاة سيدة من جراء مرض كوفيد 19. فيما لا يزال 782 شخصا يخضعون للحجر الصحي على عموم التراب الوطني. بحسب وزارة الصحة.

وكانت موريتانيا قد اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من أبرزها إغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات الداخلية وإغلاق مدينتي نواكشوط وكيهيدي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الموريتانية أنها بصدد التفكير في اتخاذ قرارات نهاية الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الإجراءات.