وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة، جنوبي العاصمة الجزائر، وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020".

وأشار إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارسوالمطاعم والمقاهي.

وبحسب السلطات الصحية في الجزائرية، فقد سجلت البلاد حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة من جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).