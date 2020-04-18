ومن المقرر أن يغادر 323 شخصا الحجر الصحي، الأحد، بعد أن قضوا فيه المدة اللازمة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع، في اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلا عن جهود الحكومة لإعادتهم، بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة.

وكانت مصر سجلت، الجمعة، 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت تسع حالات وفاة.

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 أبريل.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.