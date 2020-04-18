ووفق وزارة الصحة السودانية، فقد سجلت الخرطوم 27 إصابة من إجمالي الحالات المسجلة، ومن بينها إصابتان لأجنبيين.

وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3، اثنتان من ولاية النيل الأبيض، وحالة سجلت في ولاية الجزيرة.

وفيما يتعلق بالوفيات المسجلة، فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

ومع الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورنا المستجد في السودان إلى 66، في حين بلغ تعداد الوفيات 10.

ووفق قرار مجلس الوزراء، يبدأ السبت تطبيق الإغلاق الكامل لفترة 21 يوما في كل أنحاء ولاية الخرطوم.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن السلطات المختصة اتخذت إجراءات لتوفير السلع الأساسية في جميع الأحياء.

وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن اللجنة تعوّل كثيرا على وعي المواطن لتطبيق التوجيهات الصحية.

ومن جانبه، أوضح يوسف أدم الضي وزير الحكم الاتحادي ووالي الخرطوم المكلف أن السلطات الحكومية لن تتوان وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.