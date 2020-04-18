وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد، مع إعلان البلاد 822 إصابة مؤكدة، و37 حالة وفاة.

ورأس سعيد في وقت سابق من اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد في قصر قرطاج وبحث الوضع العام في تونس، وخاصة تطورات الأوضاع الصحية، وتقييم إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وبحث الاجتماع إمكانية مراجعة توقيت حظر التجول في شهر رمضان، وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

وأوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها. كما أوصى بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم.