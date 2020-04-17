وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن السلطات المختصة اتخذت إجراءات لتوفير السلع الأساسية في جميع الأحياء.

وأشار الناطق باسم الحكومة الانقالية إلى أن اللجنة تعول كثيرا على وعي المواطن لتطبيق التوجيهات الصحية.

ومن جانبه، أوضح يوسف أدم الضي وزير الحكم الاتحادي ووالي الخرطوم المكلف أن السلطات الحكومية لن تتوان وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، أكد أكرم علي التوم وزير الصحة أن الجهات الطبية أكملت استعداداتها للتعامل مع الجائحة، مشيرا إلى وجود حالة واحدة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين ماضية.