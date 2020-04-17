وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالة وفاة".

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قال، الخميس، إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام يوم الاثنين، وهو عطلة رسمية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.