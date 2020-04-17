وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الإمارة "مددت برنامج التعقيم الشامل، على مدار 24 ساعة يوميا، ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري".

وتنفذ الإمارات حملة التعقيم منذ 26 مارس، ووسعت دبي في الرابع من أبريل نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.