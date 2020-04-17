وقال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصرى لشؤون الصحة والوقاية: "بدأنا اليوم اختبار دواء أفيغان على 50 مريضا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة تأثيره".

ونقلت صحيفة اليوم السابع المحلية عن تاج الدين قوله إن مصر تختبر هذا الدواء من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على مرضى كوفيد-19، مضيفا أن بروتوكول العلاج الذي تنفذه مصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج.

وأضاف تاج الدين، في ندوة تفاعلية طبية عن بعد، أن مصر لديها كوادر طبية عالية الكفاءة وبنية تحتية قوية في المجال الطبي، واستعدت مبكرا لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين.

كما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن تاج الدين قوله إن كل محافظة لديها مستشفى حميات وأخرى صدرية، مشيرا إلى مستشفى صدر العباسية، باعتبارها أكبر مستشفى للأمراض الصدرية في الشرق الأوسط والتي تأسست 1893.

وكانت مصر قد وافقت، في وقت سابق، على أن تكون جزءا من التجارب السريرية التي تجري بإشراف من منظمة الصحة العالمية.