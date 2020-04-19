وأعلنت اللجنة العليا أن رفع حظر التجوال سيكون من السادسة صباحا حتى السابعة مساء، كما أنه سيتم استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال، خلال شهر رمضان.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.

وفرضت السلطات العراقية حظر تجوال شامل، في 17 مارس الماضي، استمر حتى أبريل، إلا أن الحظر سيفتح خلال ساعات الصباح في رمضان.

واستثى حظر التجول الشامل في العراق، العاملين في دوائر الصحة والقوات الأمنية والإعلاميين المعتمدين ومحال بيع المواد الغذائية والخضار.