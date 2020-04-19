وأعلنت اللجنة العليا أن فرض حظر التجول سيكون من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أبريل و22 مايو المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال، خلال شهر رمضان.

كما أفادت بمواصلة منع التجمعات التي يتجاوز عددها 3 أشخاص، واستمرار غلق المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمقاهي وملاعب الرياضة ومراكز التسوق وقاعات الأفراح.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.

وفرضت السلطات العراقية حظر تجوال شاملا، في 17 مارس الماضي، استمر حتى أبريل، إلا أن الحظر سيفتح خلال ساعات الصباح في رمضان.

واستثى حظر التجول الشامل في العراق، العاملين في دوائر الصحة والقوات الأمنية والإعلاميين المعتمدين ومحال بيع المواد الغذائية والخضار.