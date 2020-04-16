وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء 25 ألف فحص كورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن جميع الحالات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5 آلاف و825 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بـ"كوفيد-19" موضحة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة.