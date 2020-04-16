وجاء إعلان دائرة التنمية الاقتصادية ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة ومحاربة الفيروس.

و أهابت الدائرة في تعميم لها بكل من تظهر عليه أعراض المرض كالسعال و ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس، لا سيما من يزيد عمره عن 50 عاما، بالتوجه إلى العيادات المخصصة للحصول على الفحص والعلاج المجاني.

وأكدت أن هذه الخدمة المجانية متاحة للجميع بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسلة من الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية، لجميع أطياف المجتمع والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكافية، والوقوف على سلامتهم وصحتهم والتأكد من خلوهم من المرض.