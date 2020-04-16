وجاء في بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات، من جميع أبواب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأوضح أن قراره جاء "تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية، التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء".

وتابع البيان: "نعلم أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا، ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".

وأضاف: "الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد، ..، الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم.. بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".