وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن يوم العشرين من أبريل، سيشهد فرض "غلق كامل" للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ يوم الاثنين المقبل للحد من التجمعات.

كما سيتم تعليق العمل بكل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات، ووقف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات والمدن، لتجنب انتشار فيروس كورونا أثناء "شم النسيم".

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات المصرية "تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة"، مشددا على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو الحفاظ على صحة المواطن.