واستطرد السيسي بالقول: "نعبر معا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا. أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

وجدد السيسي تعبيره عن "الثقة في قدرة المصريين على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات".

وأضاف: "أؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، وارتفاع عدد المتعافين إلى 553 شخصا، بينما جرى تسجيل 5 حالات وفاة.