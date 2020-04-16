ودانت الخارجية "بأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات"، وفق بيان رسمي عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف.

ومن جهة أخرى، نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق بـ"خرق الطائرات التركية للأجواء العراقية"، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لسيادة الدولة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت العمليات المشتركة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

وكانت طائرات تركية مسيرة، قصفت الأربعاء، مواقع في شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية من طائرة مسيرة تركية مسلحة.

كما أكدت أن "مخيما للأكراد اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بصاروخ، مما أسفر عن مقتل امرأتين".