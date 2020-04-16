وأوضح البيان أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

وأوضح الجيش أن الزوارق الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أميركية، كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية.

وأضاف أن الزوارق الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة 10 ياردات من السفينة "ماوي" التابعة لخفر السواحل الأميركي.

وقال البيان إن السفن الأميركية أطلقت عدة تحذيرات باللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن، وأشار إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد حوالي ساعة.

ولم تعلن أي مصادر إيرانية تفاصيل بشأن الواقعة الخطيرة، إلا أن البحرية الإيرانية دأبت على تنفيذ عمليات تهديد للأمن في الخليج العربي رغم الانتقادات الإقليمية والدولية المستمرة.