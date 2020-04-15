وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنه تم تسجيل 101 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 1034 حالة.

من جانب آخر، وتماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 767 ألف فحص حتى الثلاثاء، على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 5365 حالة، وفق ما ذكرت وكالة وام.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، شملت 3 آسيويين وعربي وخليجي، وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة .

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، "أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع".