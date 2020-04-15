وأوضح الرزاز أن الحكومة ستخفف إجراءات العزل العام قريبا، بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل، قائلا: "الإجراءات لن ترفع الحظر لكن سنمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات".

كما أشار إلى أن "قلة قليلة غير ملتزمة ستنسف جهودنا"، داعيا إلى الالتزام بإلإجراءات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن.