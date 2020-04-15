جاء ذلك خلال إعلان رئيس الوزراء الأردني عن "أمر الدفاع 7"، المختص بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة، و"أمر الدفاع 8"، الذي يختص باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضح عمر الرزاز أن الحكومة ستخفف إجراءات العزل العام قريبا، بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل، قائلا: "الإجراءات لن ترفع الحظر لكن سنمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات".

كما أشار إلى أن "قلة قليلة غير ملتزمة ستنسف جهودنا"، داعيا إلى الالتزام بإلإجراءات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن.

وأوضح أيضا أن "أمر الدفاع 7، لن يؤثر على استقلالية الجامعات"، وفق ما ذكرت وكالة "بتراء" الأردنية.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، فقد قال الرزاز إنه سيتم الإعلان، الخميس، عن حزمة تكافلية من الضمان والمعونة حماية للعمال والاقتصاد.