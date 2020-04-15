وجاء تحذير أبو الغيط خلال مناقشته مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين.

وأوضح أبو الغيط إن هناك نحو 6.5 مليون نازح داخل سوريا، و5.6 مليون لاجئ خارجها، ويعيش أغلبية هؤلاء في مُخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، بما قد يُشكل كارثة محققة إذا انتشر الوباء بينهم.

وقال الأمين العام ان كافة الأطراف الدولية مطالبة بالمساعدة في هذا الوضع الصعب تفادياً لوقوع كارثة مشيرا الي أن الاعتبارات الإنسانية تستدعي التسامي فوق المواقف السياسية، وأن الحفاظ على الهدنة القائمة هو ضرورة لضمان وصول المُساعدات والخدمات الطبية للسُكان، من دون تمييز أو تسييس.