وأوضحت وزارة الصحة، في نشرتها اليومية، أن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفع إلى 1888.

وأضافت الوزارة أنه لم تسجل خلال هذه الفترة أية حالة وفاة، ليظل إجمالي عدد الوفيات بهذه الجائحة عند 126 حالة.

في المقابل، تم شفاء 14 شخصا آخرين ليصل مجموع المتعافين في البلاد إلى 217.

وفرضت أزمة كورونا على سلطات المغرب تطبيق إجراءات مشددة في مسعى لوقف تفشي الفيروس المستجد، من بينها إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة في البلاد.

كما تقرر إغلاق جميع مساجد المملكة، إضافة إلى المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه.