ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله "حظر شامل لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الخميس على الجمعة".

وأضاف "سنعلن عن تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات الخالية من الوباء وآليات تشغيل القطاعات الاقتصادية فيها".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الأردن اتخاذ عدد من القرارات الهادفة إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير الصحة الأردني اليوم تعافي 20 حالة من "كوفيد-19" ليرتفع عدد المتعافين إلى 35، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 397 حالة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة أن بلاده ستمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

كما أعلنت الحكومة الأردنية أول أمس الأحد تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري.