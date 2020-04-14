وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم خلال الاجتماع "استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة، لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما تمت مناقشة "عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة"، بحسب المتحدث.

وتقوم القوات المسلحة بعمليات تعقيم واسعة للمنشآت والمناطق الحيوية في مصر، في إطار جهود الدولة لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بوباء "كوفيد-19"، بلغ 2190 حالة، بينهم 488 حالة تماثلت للشفاء، و164 حالة وفاة.