وطالب المحافظ خالد عبد العال نوابه ورؤساء الأحياء، باتخاذ الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان، خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمباني الحكومية، حيث وجه المحافظ خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، كانت وزارة الأوقاف قد اكدت أن صلاة التراويح التي تجمع مئات الآلاف كل ليلة على مستوى الجمهورية، سيتعذر إقامتها طالما بقي الحال على ما هو عليه.

وقالت الوزارة إن "ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلوات الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها".