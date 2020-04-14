ويأتي ذلك بعد تسجيل تعافي 84 حالة جديدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن المتحدث باسم الوزارة عن رصد 435 إصابة جديدة، وتسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 73 حالة، معظمهم يعانون أمراضا مزمنة.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغ 5369 حالة، منها 4407 حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حرجة وتتلقى الرعاية المركزة.